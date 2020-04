Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher nutzen geöffnete Fenster

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne und Brake - Die Kriminalpolizei Bielefeld bittet um Hinweise zu zwei Einbrüchen an der Kampstraße und an der Husumer Straße am 24.04.2020.

Zwischen Freitag, 24.04.2020, 14:00 Uhr und Samstag, 25.04.2020, 01:00 Uhr, näherte der unbekannte Täter sich dem Mehrfamilienhaus an der Kampstraße vermutlich über einen Stichweg in der Nähe des Westkampwegs. Dort angekommen stellte er einen Terrassenstuhl an die Gebäuderückseite und erreichte so ein höher gelegenes Fenster. Dieses war auf Kippstellung, so dass der Einbrecher mit wenig Aufwand in das Gebäudeinnere gelang. Dort durchwühlte er das Apartment und steckte Kopfhörer ein. Im Anschluss entfernte er sich über die Wohnungstür und flüchtete in unbekannte Richtung.

Auf sehr ähnliche Weise verschaffte sich ein Täter Zutritt zu einem Haus an der Husumer Straße nahe der Glückstädter Straße. Am Freitag zwischen 11:00 Uhr und 20:30 Uhr stellte er einen Stuhl unter ein Fenster an der Gebäudefront. Das höher gelegene Fenster stand vermutlich offen. Der Täter stieg in das Einfamilienhaus ein, durchsuchte dort einen Raum und verschwand mit Schmuck und Bargeld über das Fenster. Der Einbrecher entkam unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 12 nimmt Hinweise zu den Einbrüchen unter der 0521-5450 entgegen.

