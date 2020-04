Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Fahrzeuge im Ravensberger Park angezündet - Polizei ermittelt zwei Tatverdächtige

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach der Brandstiftung an Fahrzeugen des Ordnungsamtes haben Beamte der Ermittlungskommission "Phönix" des polizeilichen Staatsschutzes am Freitagmorgen, 24.04.2020, zwei Wohnungen in Bielefeld durchsucht.

Die Wohnungsinhaber stehen im Verdacht, an der Brandstiftung an den Fahrzeugen des Ordnungsamtes im Ravensberger Park in der vergangenen Woche beteiligt gewesen zu sein. Die Beamten haben verschiedene Beweismittel aufgefunden, deren Auswertung noch andauert.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen konnten Erkenntnisse gewonnen werden, die zu den beiden 19 und 20 Jahre alten männlichen Tatverdächtigen führten. Die zwei jungen Männer sind der örtlichen linksextremen Szene zuzuordnen. Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Tat gegen Maßnahmen des Ordnungsamtes zur Einhaltung der Corona-Schutzverordnung gerichtet war und im Zusammenhang mit einer Plakatierungsaktion in der Innenstadt zum gleichen Thema steht.

Erste Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4573509

