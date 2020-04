Polizei Bielefeld

POL-BI: Alkoholisierter PKW-Fahrer verschiebt geparkten Wagen

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Sieker-

Ein angetrunkener PKW-Fahrer fuhr am Donnerstag, den 23.04.2020, an der Wismarer Straße gegen einen geparkten Wagen und schob ihn in die Fahrbahnmitte. Ein Passant soll dem Fahrer nach dem Unfall Alkohol gereicht haben.

Ein 43-jähriger Ford-Fahrer aus Lage befuhr um 18:33 Uhr die Wismarer Straße in Richtung Stralsunder Straße. In Höhe des Supermarktes stieß der Ford gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf eines 68-jährigen Bielefelders. Mit dem Aufprall schob der Ford den VW in die Fahrbahnmitte der Wismarer Straße und die Airbags des Fiestas lösten aus. Der 43-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Die Polizisten nahmen bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahr. Der 43-Jährige behauptete, nach dem Unfall 0,02 Liter Likör getrunken zu haben. Ein Passant, der dies jedoch abstritt, soll ihm nach dem Unfall den Alkohol gereicht haben. Der Alkohol-Test verlief deutlich positiv, so dass eine Ärztin dem Fiesta-Fahrer auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnahm und die Beamten seinen Führerschein sicherstellten.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell