Polizei Bielefeld

POL-BI: Zusammenstoß zwischen SUV und Stadtbahn

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Freitagmorgen, 24.04.2020, ist ein Bielefelder mit einem Porsche Cayenne seitlich mit einem Stadtbahnzug der Linie 4 zusammengestoßen.

Der Unfall an der Einmündung Kurt-Schumacher-Straße und Jakob-Kaiser-Straße ereignete sich um 09:21 Uhr. Der 64-jährige Fahrer war mit seinem Porsche auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung der Stapenhorststraße unterwegs. Ursprünglich beabsichtigte er, in Höhe der Jakob-Kaiser-Straße weiter geradeaus zu fahren. An der Einmündung entschied er sich, nach links abzubiegen.

Bei dem Abbiegevorgang stieß der Porsche-Fahrer seitlich mit einem Stadtbahnzug in Richtung Innenstadt zusammen. Der 64-jährige Autofahrer, die 41-jährige Bahnfahrerin und die Fahrgäste blieben nach den bisherigen Informationen unverletzt.

An dem Stadtbahnzug entstanden im rechten Frontbereich Beschädigungen. Der Porsche Cayenne wurde an der Fahrerseite beschädigt. Zudem lösten Airbags in dem SUV aus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppfahrzeug abtransportiert. Polizeibeamte schätzten den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf 18.000 Euro. Sie beendeten die Unfallaufnahme gegen 10:20 Uhr.

