Polizei Bielefeld

POL-BI: Randalierer beschädigt 17 Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Donnerstagabend, 23.04.2020, ging ein 23-jähriger Bielefelder mit einem Hammer durch das Kamphofviertel und zog die Aufmerksamkeit von Anwohnern und der Polizei auf sich. Bei der Polizei meldeten sich mehrere Anrufer über den Notruf 110.

Eine Zeugin, die mit der Einsatzleitstelle der Polizei in Verbindung stand, wies einem Streifenwagen gegen 20:05 den Weg zu dem Randalierer, der sich an der Diebrocker Straße aufhielt. Kurz zuvor hatte der 23-Jährige im Bereich der Straßen Nordstraße, Am Kamphof, Ernst-Rein-Straße, Meller Straße, Bremer Straße und Diebrocker Straße, nach bisherigen Erkenntnissen 17 geparkte Autos mit einem Hammer beschädigt. An den betroffenen Pkw hatte der Randalierer überwiegend Autoscheiben eingeschlagen und Autoteile zertrümmert.

Der junge Mann trug einen Rucksack bei sich, in dem ein Hammer steckte. An dem hölzernen Stiel erkannten die Polizisten zahlreiche frische Spuren und Einkerbungen. Zu seiner Motivation sagte der 23-Jährige nichts. Er ließ sich ohne Widerstand vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige ist polizeibekannt. Die Beamten zogen den Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Bielefeld wegen möglicher Anzeichen auf eine psychische Erkrankung des 23-Jährigen hinzu.

Die Polizei schließt nicht aus, dass der Tatverdächtige weitere Autos im Kamphofviertel beschädigt haben könnte und weist auf die aktuelle Situation bei der Anzeigenerstattung hin:

Damit Sie, zur Erstattung einer Anzeige, nicht den Weg zum Polizeipräsidium antreten müssen, bietet Ihnen die Polizei Bielefeld derzeit eine zentrale Rufnummer zur Anzeigenaufnahme an:

0521/ 545-1155

Über diese Rufnummer, die nicht als Beratungshotline dient, kann zunächst abgeklärt werden, ob ein persönlicher Kontakt zur Polizei zwingend erforderlich ist oder Anzeigen auch telefonisch oder auf einem anderen, nicht-persönlichen Weg erstattet werden können. Die Rufnummer zur Anzeigenerstattung ist ab Montag, 23.03.2020, von montags bis freitags, in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr, besetzt.

Die bekannten Erreichbarkeiten ohne direkten persönlichen Kontakt haben weiterhin Bestand:

Die Internetwache zur Anzeigenerstattung:

https://polizei.nrw/internetwache

Über den Postweg:

Polizeipräsidium Bielefeld, Kurt-Schumacher-Straße 46, 33615 Bielefeld

Per E-Mail:

poststelle.bielefeld@polizei.nrw.de

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell