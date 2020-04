Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrzeuge im Ravensberger Park angezündet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am frühen Freitagmorgen, 17.04.2020, waren Feuerwehr und Polizei bei einem Brand, auf dem Gelände Ravensberger Park, im Einsatz. Neben Brandermittlern sind auch Kriminalbeamte des Staatsschutzes Bielefeld mit den Ermittlungen beschäftigt, um zu prüfen, ob es sich um eine politisch motivierte Tat handeln könnte.

In der Nacht zu Freitag wurde die Polizei per Notruf alarmiert. Unverzüglich steuerten mehrere Streifenwagen den Einsatzort vor dem Gebäude des Ordnungsamts Bielefeld an. Die zuerst eintreffenden Polizeibeamten erkannten, dass mehrere Fahrzeuge in Flammen standen und setzten einem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen zur Brandbekämpfung ein.

Bei einem Fahrzeug konnten die Polizisten mit ihrem Feuerlöscher ein Ausbreiten der Flammen verhindern und das Feuer löschen. Zwei weitere Fahrzeuge standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.

Die Polizei ermittelt derzeit zu einer vorsätzlichen Brandstiftung. Bislang gibt es keine Erkenntnisse zu einem möglichen Motiv und dazu, ob es sich um einen Täter oder eine Tätergruppe handelt. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich in alle Richtungen. Zudem sollen Beamte des Staatsschutzes klären, ob es für die Brandstiftung ein politisches Motiv geben könnte.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fragt, wer hat zur Tatzeit etwas Auffälliges im Bereich des Ravensberger Park beobachtet?

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Staatsschutz / 0521/545-0

