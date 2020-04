Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Kradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Audi-Fahrer und Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Ubbedissen- In Zusammenhang mit dem Unfall eines Motorradfahrers am Mittwoch, 08.04.2020, auf der Lageschen Straße suchen die Beamten des Verkehrskommissariats 1 weiterhin den Fahrer einer dunklen Audi Limousine und Zeugen.

Nach einer Zeugenaussage, hatte zuerst der 44-jährige Motorradfahrer und anschließend ein bislang unbekannter Audi-Fahrer einen anderen Pkw auf der B66 in Fahrtrichtung Bielefeld überholt. Der Überholvorgang fand etwa 400 bis 500 Meter vor der Auffahrt in Richtung Hannover, an der Anschlussstelle Bielefeld Ost der Autobahn 2, statt.

Die Beschreibung des gesuchten Fahrers und des Audi:

Der Audi-Fahrer soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und hatte kürzere, eher blonde Haare.

Bei dem Audi soll es sich um eine schwarze Limousine vom Typ A6 oder A8 handeln - von eher jüngerem Baujahr. Der Pkw trug Bielefelder Kennzeichen und mindestens eine Ziffer war eine 9. Auffallend wirkten die hinteren getönten Seitenscheiben und die getönte Heckscheibe.

Zur Klärung des Unfallablaufs, des schwerverletzten Motorradfahrers, können für die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 die Aussagen des Audi-Fahrers und von weiteren Zeugen von Bedeutung sein.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

