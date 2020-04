Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecherinnen ertappt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein aufmerksamer Anwohner wurde Donnerstagnacht, 16.04.2020, misstrauisch, als zwei unbekannte Frauen ein Wohnhaus in der Straße Am Großen Holz betraten.

Gegen 01:00 Uhr bemerkte ein Anwohner Am Großen Holz, in Nähe der Einmündung Lohbreite, zwei Frauen an der Haustür eines Mehrfamilienhauses. Nachdem er ein ungewöhnliches Geräusch an der Tür hörte, verschwanden die beiden Unbekannten in dem Wohnhaus.

Bei seiner Suche nach den Frauen, traf der Bielefelder die zwei in einem Kellerraum seiner Nachbarin an. Er erkannte, dass das Vorhängeschloss am Eingang zu dem Kellerraum fehlte und wählte den Polizeinotruf.

Die beiden 24-jährigen Bielefelderinnen trugen beide Rucksäcke. Bei der Durchsuchung fanden Polizeibeamte einen Bolzenschneider, zwei Spiele und zwei Controller einer Spielekonsole, die allerdings der hinzugekommenen Mieterin gehörten und in ihrem Keller lagerten.

Die zwei 24-jährigen Frauen gestanden den Diebstahl und wurden vorläufig festgenommen. Das fehlende Vorhängeschloss fanden die Beamten hinter aufgestapelten Gegenständen und stellten es, neben dem Bolzenschneider, sicher.

