Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl auf einer Baustelle

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Hillegossen - Diebe haben zwischen Donnerstag und Samstag, 11.04.2020 zwei Baucontainer an der Oerlinghauser Straße aufgebrochen und sind mit Werkzeugen entkommen.

Die Unbekannten tauchten zwischen Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, und Samstag, gegen 14:00 Uhr, an der Baustelle, in Nähe des Ortseingangs Hillegossen, auf. Passanten waren am Samstagmittag auf die geöffneten Baucontainer aufmerksam geworden, denn die Arbeiten ruhten auf der Baustelle.

Mit Gewalt hatten die Einbrecher die Türen der zwei Container geöffnet. Ein Verantwortlicher der Firma erstattete Anzeige, weil eine Motorflex der Marke Dolmar, ein Hilti Stemmhammer und ein Bomag Rüttelstampfer gestohlen wurden.

Die Diebe könnten einen Transporter oder Anhänger zum Abtransport der Beute benutzt haben. Die Polizei fragt, wer hat in dem Tatzeitraum etwas Auffälliges an der Baustelle bemerkt?

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell