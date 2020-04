Polizei Bielefeld

POL-BI: Gestürzter Rollerfahrer flüchtet von Unfallstelle

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Die Beamten des Verkehrskommissariats 1 suchen den Fahrer eines bislang nicht bekannten Rollers, der bereits am Donnerstag, 02.04.2020, auf dem Lipper Hellweg stürzte und etwa 25 Meter über die Straße rutschte. Sein Kleinkraftrad beschädigte ein geparktes Auto.

Ein 63-jähriger Bielefelder befand sich am Donnerstagnachmittag gegen 17:45 Uhr am Lipper Hellweg in Höhe der Einmündung Am Alten Dreisch. Er sah einen schwarzen Roller, der in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Der Unbekannte verlor an einer Fußgängerinsel die Kontrolle über seinen Roller und stürzte.

Während der Rollerfahrer circa 25 Meter über den Lipper Hellweg rutsche, stieß sein Zweirad gegen einen Opel Agila, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unfallzeuge beobachtete, wie der Rollerfahrer aufstand, sein Fahrzeug aufrichtete und auf dem Lipper Hellweg, in Richtung der Oerlinghauser Straße, verschwand.

Der Pkw wurde im Bereich des hinteren, linken Stoßfängers beschädigt. Durch den Anstoß war das linke Hinterrad nicht mehr rollfähig. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 1.000 Euro.

Die Beschreibung des Rollerfahrers:

Die Person auf dem schwarzen Roller war vermutlich männlich und zwischen 180 cm und 185 cm groß. Sie war schlank und trug eine schwarze Jacke und einen weißen Helm. Der Fahrer dürfte sich bei dem Unfall verletzt haben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

