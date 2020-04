POL-BI: Grober Unfug - 4 Männer in roten Overalls mit Anscheinswaffen unterwegs

Polizei Bielefeld

DV/Bielefeld-Innenstadt - Die Bielefelder Polizei musste zusammen mit dem Ordnungsamt am Donnerstagabend gegen 4 Männer einschreiten, die in roten Maler-Overalls gekleidet mit einem Sturmgewehr sowie einer Maschinenpistole unterwegs waren. Später stellte sich heraus, dass es sich bei den Waffen um originalgetreue Nachbildungen handelte, die auf den ersten Blick nicht als Softairwaffen erkennbar waren. Gegen 21:20 Uhr meldete ein Zeuge bei der Leitstelle, dass er soeben 4 Personen beobachtet habe, die in ihren roten Overalls in einen Kiosk Heeper Straße / Lohbreite gingen. Zuvor soll eine Person mit seiner Langwaffe auf den Zeugen gezielt haben. Zusammen mit zufällig in der Nähe befindlichen Mitarbeiter des Ordnungsamtes konnten die vier verdächtigen Personen durch mehrere Streifenwagenbesatzungen in dem Kiosk angetroffen und überprüft werden. Dabei wurde zudem festgestellt, dass die vier Männer aus einer Fernsehserie bekannte Masken mitführten. Die beiden Softairwaffen waren in ihrer Größe und Aussehen detailgenau einer MP und einem Sturmgewehr nachgebaut. Die Anscheinswaffen wurden sichergestellt. Die Männer gaben an, dass man in dem Outfit ein Werbevideo für einen Shisha-Shop habe drehen wollen. Für diese dumme und gefährliche Aktion wird gegen die Männer eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet. Weiterhin müssen die Männer mit einer zusätzlichen Anzeige wegen "groben Unfugs" rechnen.

