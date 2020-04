Polizei Bielefeld

POL-BI: Junger Mann leistet Widerstand im Hausflur

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Theesen - Nachdem ein 23-jähriger Bielefelder am Donnerstag, 09.04.2020, an der Turmalinstraße in mehrere Autos geleuchtet hatte, konfrontierten ihn Beamte mit seinem Verhalten. Der Bielefelder schrie darauf die Polizisten an und schlug um sich.

Eine Anwohnerin meldete sich gegen Mitternacht bei der Polizei und teilte mit, dass sie mehrere verdächtige Personen in ihrer Straße sehen würde. Diese leuchteten mit den Taschenlampen ihrer Mobiltelefone in verschiedenen Autos an der Kreuzung Turmalinstraße / Rubinstraße.

Als die Polizeibeamten eintrafen, hatte die Gruppe sich bereits aufgelöst. Auf der Suche nach den Personen fuhren die Polizisten in die Turmalinstraße. Dort entdeckten sie zwei Männer, die beim Anblick des Streifenwagens sofort die Flucht ergriffen und in verschiedenen Richtungen liefen. Die Beamten konnten einen 21-jährigen Bielefelder fassen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der zweite Mann nach Hause gelaufen war. Dort trafen die Beamten den 23-jährigen Bielefelder wenig später an. Der weigerte sich jedoch, seinen Ausweis vorzuzeigen, und versuchte, die zuvor geöffnete Tür, wieder zu schließen. Der 23-Jährige schrie die Beamten an und kam ihnen dabei sehr nahe. Die hielten den Bielefelder daraufhin fest, damit er sich beruhigen sollte. Aber der 23-Jährige brachte sich immer mehr in Rage. Es kam zu einer Rangelei im Hausflur.

Letztlich gelang es den Polizisten, den aufgebrachten Mann zu fixieren. Um weitere Gefahren abzuwenden, nahmen sie ihn in Gewahrsam.

Der 23-jährige Bielefelder muss sich nun wegen des Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten.

