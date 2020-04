Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter stehlen Hühner einer seltenen Rasse

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brake -

Am Dienstag, 07.04.2020, stellte eine Bielefelderin den Diebstahl ihrer Hühner von dem Grundstück an der Grafenheider Straße fest.

An der Grafenheider Straße, zwischen Neuwerk- und Naggertstraße, fütterte eine Bielefelderin noch am Montagabend gegen 19:45 Uhr ihre vier Hühner und den Hahn. Diebe entwendeten vermutlich anschließend in den Nachtstunden die Hühner der Rasse Krupp /Krüper. Die Unbekannten erbeuteten drei schwarze und eine graue Henne sowie einen schwarzen Hahn aus dem Stall. Im Laufe des Dienstags bemerkte die Eigentümerin den Diebstahl.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

