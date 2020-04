Polizei Bielefeld

POL-BI: Kradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt- Audi-Fahrer und Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Ubbedissen-

Ein Kradfahrer stürzte bei einem Unfall am Mittwoch, 08.04.2020, auf der Lagesche Straße. Er erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei sucht einen Audi-Fahrer sowie Unfallzeugen.

Um 09:55 Uhr fuhr ein 44-jähriger Kradfahrer aus Lage auf der Lagesche Straße in Richtung Bielefeld. Noch vor der Auffahrt zur Autobahn 2 in Richtung Hannover stürzte der Kradfahrer aus noch ungeklärter Ursache, rutschte über die Fahrbahn in den Graben und kam in einem Gebüsch zum Liegen.

Die Polizei sucht den Fahrer eines dunklen Audi A6, der unmittelbar nach dem Unfall auf die Autobahn 2 in Richtung Hannover auffuhr. Es soll sich bei dem Audi um einen schwarze Limousine mit Bielefelder Kennzeichen handeln.

Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten 44-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Bielefeld oder das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell