Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten erwischen Rollerdiebe

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - In der Nacht auf Mittwoch, den 08.04.2020, überraschten Polizisten zwei Männer dabei, als sie auf einem Parkplatz am Kornblumenweg an einem gestohlenen Roller schraubten.

Ein Zeuge meldete sich gegen 03:00 Uhr bei der Polizei, weil ihm zwei Personen sehr verdächtig erschienen, die auf einem Parkplatz an einem Roller Reparaturarbeiten durchführten.

Als die Polizisten eintrafen, wirkten die 28- und 31-jährigen Bielefelder sehr nervös. Der 31-Jährige schwitzte stark und räumte ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Bei der Durchsuchung des Bielefelders fanden die Beamten zwei Behältnisse mit Betäubungsmitteln. In einer Dose schien der 31-Jährige Marihuana mitzuführen. Die Substanz in einem Glasbehälter sah nach Amphetaminen aus. Außerdem führte er zwei Messer mit sich. Die Polizisten stellten das Betäubungsmittel und die Messer sicher.

Die Überprüfung des Rollers ergab, dass der rote Peugeot in der Nacht auf den 18.03.2020 an der Straße Am Stadion in Sennestadt gestohlen worden war. Die Besitzerin, eine 39-jährige Bielefelderin, hatte noch am selben Tag die Polizei verständigt und Anzeige erstattet.

Gegen den 31-jährigen Bielefelder stellten die Beamten Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem wird gegen die Männer wegen des Diebstahls des Kleinraftrads ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell