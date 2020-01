Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verursacher nach Unfallflucht am Bauhof Cochem gesucht!

Cochem, Markweg (ots)

Am Mittwoch, 22.01.2020, wurde in der Zeit zwischen 04.40 Uhr und 13.10 Uhr ein geparkter, schwarzer Pkw BMW auf dem Parkplatz am Bauhof Cochem, Markweg, durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Cochem, Tel. 02671/9840

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

SB: A. Wirtz, PHK'in

Telefon: 02671/9840





