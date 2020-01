Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines Porsche Macan

Thür (ots)

In der Nacht zu Samstag, 18.01.2020, zwischen 19:30 und 06:40 Uhr wurde aus einem Carport in der Bergstraße in Thür ein Porsche Macan, Farbe schwarz, entwendet. Vermutlich wurde der Pkw durch eine Funkwellenverlängerung des Fahrzeugschlüssels (keyless go System) geöffnet und gestartet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass der Fahrzeugschlüssel von keyless go Fahrzeugen nicht in der Nähe des Eingangs (Flur) bzw. der Nähe von Fenstern aufbewahrt werden sollte. Hinweise bitte an die Polizei Mayen, Tel. 02651/801-0.

