POL-PDMY: Nachtrag zum Eintrag der PI Adenau

In der Ortslage Nürburg kam es in der Nacht von Samstag, 18.01.2020 auf Sonntag, 19.01.2020, zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Fahrzeug. Bislang unbekannte Täter drangen mittels Einschlagen der Seitenscheibe / Fahrerseite mit einem bislang unbekannten Gegenstand in einen Pkw ein. Das Lenkrad inklusive Airbag wurde demontiert und entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau (Tel. 02691-925/0) in Verbindung zu setzen.

