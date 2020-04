Polizei Bielefeld

POL-BI: Autoaufbrecher an zwei abgestellten Transportern

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Unbekannte haben an der Brückenstraße Werkzeuge aus einem geparkten Ford Transit gestohlen. Der Diebstahl fiel am Samstag, 11.04.2020, auf. An einem anderen Transporter blieb es beim Aufbruchsversuch. Die beiden Fahrzeuge waren über mehrere Tage auf einem Parkplatz gegenüber der Einmündung des Grasmückenweg abgestellt.

Die Besitzerin der beiden Firmentransporter entdeckte am Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr, dass sich Unbekannte an ihren Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatten. Zuvor hatte ein Ehepaar ein Akku Auspressgerät mit Firmennamen gefunden und sich bei der Eigentümerin gemeldet. Das Werkzeug lag in dem angrenzenden Grünstreifen an den "Stauteichen".

Das Auspressgerät wurden aus dem abgestellten Transporter entwendet. Zudem nahmen der oder die Diebe ein TomTom Navigationsgerät aus einem Fach der Fahrerkabine mit. Aus dem Laderaum stahlen sie einen Hilti TE 6 Schlagbohrer im Koffer, ein Hilti Lasermessgerät, eine Hilti WSR Säbelsäge und zwei Hilti Koffersets mit je zwei Schraubwerkzeugen.

Ein Mitarbeiter hatte diesen Ford Transit am Donnerstag, 09.04.2020, gegen 18:00 Uhr, auf dem Parkplatz abgestellt. Die Unbekannten hatten keinen Erfolg beim Versuch, den zweiten Ford Transit gewaltsamen zu öffnen. Er stand seit etwa zwei Wochen auf dem Parkplatz an der Brückenstraße.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell