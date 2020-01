Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Türke mit Joint hat Messer dabei und ist zur Festnahme ausgeschrieben

Neumünster (ots)

Gestern Abend gegen 21:30 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei in Neumünster in unmittelbarer Bahnhofsnähe auf drei junge Türken im Alter von 27-34 Jahren aufmerksam. Beim Annähern nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch wahr und einer ließ einen Joint fallen.

Dieser Mann händigte der Streife dann auf Befragen nach Rauschgift und verbotenen Gegenständen noch ein verbotenes Einhandmesser aus. Bei Anzeigenaufnahme auf der Dienststelle wurde beim Durchsuchen noch eine geringe Menge Marihuana bei zwei Männern festgestellt und ermittelt, dass der 34-jährige Messerbesitzer durch die Staatsanwaltschaft zur Festnahme wegen mehrfacher Körperverletzung ausgeschrieben war.

Er hatte noch 750 Euro Strafe zu zahlen. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, wurde er nach Anzeigenaufnahme wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz in die JVA eingeliefert. Das Messer und das Marihuana wurden sichergestellt.

Bereits einige Stunden zuvor wurde in Neumünster ein 44-jähriger gesuchter Dieb durch die Bundespolizei verhaftet, der seine Geldstrafe ebenfalls nicht bezahlen konnte und so die nächsten 12 Tage in der JVA verbringen muss. Ihn erwartet zudem eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

