Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Tarup - Polizeieinsatz wegen Kinder an den Gleisen

Tarup (ots)

Am Dienstag gegen 16:40 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizei durch einen Anwohner darüber informiert, dass sich Kinder mit Steinen in den Händen im Bereich Tarup an der Bahnstrecke Flensburg - Kiel aufhalten sollen. Sofort wurde für den Zugverkehr eine Streckensperrung veranlasst. Eine alarmierte Bundespolizeistreife erreichte umgehend den Einsatzort. Eine ebenfalls hinzugezogene Streife der Landespolizei konnte dann auch drei Kinder feststellen. Die 15-jährigen Jungen wurden auf die Gefahren im Bahnbereich hingewiesen und darüber belehrt.

Die Streckensperrung konnte nach 30 Minuten wieder aufgehoben werden. Insgesamt hatten zwei Züge Verspätungen. In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor dem Spielen im Bahnbereich sowie das Betreten und Überqueren der Bahngleise.

