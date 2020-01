Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Alkoholisierter Mann mit Kampfmesser festgenommen

Neumünster (ots)

Heute Vormittag wurde der Bundespolizei in Kiel ein Mann gemeldet, der mit einem Messer im abfahrbereiten Zug gesehen wurde. Die Kieler Kollegen baten Bundespolizisten in Neumünster um Mitfahndung, da der Mann möglicherweise mit dem Zug in Richtung Hamburg abgefahren war.

Bei Ankunft des Zuges im Bahnhof Neumünster standen schon sechs Beamte auf dem Bahnsteig. Die Beamten konnten aufgrund der Beschreibung auch eine Tatverdächtigen im Zug festnehmen.

Da er keine Ausweispapiere mit sich führte wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen. Auf Befragen, ob er Waffen mitführe verneinte der 48-Jährige dies. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Gepäcks fanden die Bundespolizisten dann ein Kampfmesser mit einer Klingenlänge von 27 cm.

Das Messer wurde sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,37. Durch einen Richter am Amtsgericht Kiel wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Den 48-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell