Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (13.02.2019) einen 43 Jahre alten Mann in der Weberstraße festgenommen, der verdächtigt wird mit Rauschgift zu handeln. Polizeibeamte beobachteten den Tatverdächtigen gegen 14.20 Uhr bei einem mutmaßlichen Rauschgiftgeschäft. Der Tatverdächtige soll dabei eine Plombe mit mutmaßlichem Heroin verkauft haben. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei dem 43-Jährigen sieben weitere Plomben mit mutmaßlichem Heroin, zwei Plomben mit mutmaßlichem Amphetamin und fünf mutmaßliche Ecstasy-Tabletten. Der 43 Jahre alte deutsche Staatsbürger wird am Donnerstag (14.02.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

