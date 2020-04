Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind auf Fahrrad stößt mit Rennradfahrer zusammen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Buschkamp - Bei einem Unfall an der Brackweder Straße sind am Mittwochnachmittag, 15.04.2020, ein Mädchen und der Fahrer eines Rennrads schwer verletzt worden.

Gegen 15:20 Uhr war eine 9-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Straße Pferdekampweg, in Richtung der Brackweder Straße, unterwegs. Dabei fuhr ihr Vater hinter ihr her. An der Einmündung bog sie auf den Fuß- und Radweg der Brackweder Straße ab. Die 9-Jährige hatte den Fahrradfahrer, der diesen Weg in Richtung Brackwede benutzte, nicht bemerkt.

Während der 58-jährige Bielefelder über den Lenker seines Rennrads auf den Boden stürzte, fiel auch die 9-Järhige von ihrem Fahrrad. Rettungssanitäter und ein Notarzt kümmerten sich um die beiden Schwerverletzten vor Ort. Sie wurden im Anschluss in Krankenhäuser gefahren.

Die 9-Jährige hatte keinen Fahrradhelm getragen und erlitt eine Verletzung im Kopfbereich. Der Fahrradhelm des 58-Jährigen wurde beschädigt. Obwohl er starke Schmerzen hatte, konnte er Angaben zum Unfallhergang machen. Sein Fahrrad wies diverse Beschädigung auf. Aufgrund von Vorschäden an dem Kinderrad, konnten keine Beschädigung durch den Zusammenstoß erkannt werden. Polizeibeamte schätzten den Sachsachaden auf 500 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell