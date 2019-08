Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ausweismissbrauch aufgeflogen

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern, im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London, einen Missbrauch von Ausweispapieren aufgedeckt. Eine 31-jährige Iranerin zeigte bei der Kontrolle einen spanischen Personalausweis vor. Den Beamten fiel aber auf, dass das Bild im vorgelegten Dokument, nicht mit der kontrollierten Person übereinstimmte. In der polizeilichen Vernehmung wurde sie damit konfrontiert und gab zu, das Dokument in Griechenland für 5000 Euro gekauft zu haben. Sie stellte einen Asylantrag und wurde an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet. Der spanische Ausweis wurde sichergestellt.

