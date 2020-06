Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A 5 - Aus dem Verkehr gezogen

Appenweier (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl haben am Donnerstagabend nach Zeugenhinweisen einen Lastwagenfahrer mit über 2,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 49-Jährige war den Hinweisgebern gegen 22:45 Uhr wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. An der Anschlussstelle Appenweier konnte der Sattelzug-Lenker durch eine hinzugerufene Streifenbesatzung kontrolliert werden. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest führte der weitere Weg zu einem Arzt zur Erhebung einer Blutprobe. Um von der Beschlagnahme seines Führerscheins abzusehen, bot der Endvierziger den Polizisten einen vierstelligen Bargeldbetrag an. Nun muss er sich außer wegen Trunkenheit im Verkehr auch wegen Bestechung verantworten.

