Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub angezeigt: Handtasche und Tüte mit Mobiltelefon als Beute

Mönchengladbach (ots)

Den Raub einer Handtasche sowie einer Tüte mit einem neu gekauften Mobiltelefon hat eine 48-jährige Frau aus Mönchengladbach angezeigt.

Sie habe am Mittwoch, 11. März, gegen 20.30 Uhr an der Eickener Straße auf der Treppe vor einem Haus gesessen, um einen Döner zu essen, als sie wiederholt von einem Mann angesprochen worden sei. Als sie gerade habe aufstehen wollen, habe er sie in den Hauseingang geschubst , dann habe er Tasche und Tüte an sich genommen und sei über die Eickener Straße weggelaufen.

Die Frau beschrieb den Mann als zirka 1,85 bis 1,90 Meter groß, dunkelhäutig, Haare ganz kurz rasiert, bekleidet mit weißer Jacke, dunkler Jeans und Turnschuhen. Er habe kaum Deutsch sprechen können.

Zeugenhinweise sollten an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gerichtet werden. (ds)

