Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ermittlungen nach schwerem Raub führen zur Festnahme von zwei 26-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Nach einer Raubtat - begangen am Samstag, 15. Februar, in den Morgenstunden in Mülfort am Römerbrunnen - haben die Ermittlungen der Polizei Mönchengladbach am Donnerstag, 12. März, zur Festnahme von zwei 26-jährigen Männern geführt. Die beiden Tatverdächtigen wurden am Freitag, 13. März, dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle wegen schweren Raubes erließ.

Das 40-jährige Opfer der Tat hatte damals angegeben, nach einer Feier in der Altstadt habe er sich mit zwei Unbekannten das Taxi geteilt, da sie in die gleiche Richtung fahren wollten. Mit dem Taxi am Römerbrunnen angekommen, seien sie gemeinsam in eine Wohnung gegangen, um dort weiter zu feiern, so die Aussage des 40-Jährigen. Später sei ein weiterer Unbekannter in die Wohnung gekommen und habe ihn zu Boden geschlagen. Einer der beiden anderen Männer habe ein Messer gezogen und ihn damit bedroht. Die beiden Täter hätten ihn am Boden fixiert und ihm unter anderem Geldbörse und Handy geraubt, so das Opfer. Dann sei es ihm gelungen, aus der Wohnung zu flüchten. (ds)

