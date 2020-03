Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher treiben ihr Unwesen

Mönchengladbach (ots)

In den vergangenen Tagen haben Einbrecher an verschiedenen Objekten im Mönchengladbacher Stadtgebiet ihr Unwesen getrieben.

In eine Bäckereifiliale in Bonnenbroich-Geneicken an der Breite Straße drangen unbekannte Täter irgendwann zwischen Mittwoch, 11. März, 20.10 Uhr, und Donnerstag, 12. März, 5.30 Uhr ein, nachdem sie eine Glasschiebetür aufgehebelt hatten. Sie machten sich an einer Registrierkasse zu schaffen, ohne dabei Geld zu erlangen. Aus einem Kühlschrank entwendeten sie Wurstwaren.

An einer Pizzeria in Giesenkirchen an der Mülforter Straße wurde im Zeitraum zwischen Dienstag, 10. März, 23 Uhr, und Mittwoch, 11. März, 5 Uhr, die Eingangsscheibe eingeschlagen. Die Täter entwendeten einen Laptop. Sie brachen eine Kasse auf, in der sich jedoch kein Geld befand.

In einer Gaststätte in Mülfort an der Bruchstraße erbeuteten Einbrecher zwischen Dienstag, 10. März, 17 Uhr, und Mittwoch, 11. März, 5 Uhr, Geld aus einer Kasse sowie weitere Gegenstände. Zeugen beobachteten kurz nach 5 Uhr am Morgen einen VW Golf, der mit laufendem Motor an der Ecke Bruchstraße / Brückenstraße stand. Eine Person saß in dem Wagen, eine andere , maskierte Person habe Kartons mit Dosen in das Fahrzeug eingeladen, ehe die Männer mit dem Pkw in Richtung Giesenkirchener Straße davongefahren seien.

An einem hinduistischen Gebetshaus in Odenkirchen am Klosterhofweg hebelten unbekannte Täter am Mittwoch, 11. März, zwischen 0 und 8 Uhr ein Seitenfenster auf. Aus einer gewaltsam geöffneten Box stahlen sie Spendengeld. Auch Werkzeug ist verschwunden.

In einem Gebäude in Eicken an der Hindenburgstraße versuchten Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag, 10. März, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 11. März, 8.30 Uhr, vergeblich, die Zugangstür zu einem Flur aufzubrechen, der zu zwei Arztpraxen führt. An der beschädigten Tür waren mehrere Hebelspuren zu erkennen.

Für alle diese Einbruchsdelikte gilt: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte diese der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

