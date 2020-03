Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unter Alkoholeinfluss mit Auto gegen Ampelmast geprallt - und noch einen Haftbefehl offen

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 11. März, in Hardterbroich-Pesch ist ein 37-jähriger Mönchengladbacher festgenommen worden, denn gegen ihn, so stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl vor.

Der 37-Jährige hatte gegen 21.10 Uhr beim Abbiegen von der Hofstraße nach links auf die Schwalmstraße aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit dem Ford Ka gegen den Mast einer Lichtzeichenanlage geprallt. Während er selbst unverletzt blieb, erlitt eine 44-jährige Beifahrerin aus Mönchengladbach schwere Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizeibeamten fielen Alkoholgeruch und der schwankende Gang des Pkw-Fahrers auf. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine erhebliche Alkoholisierung schließen ließ. Wegen des Verdachts von Fahren unter Alkoholeinfluss und unter dem Einfluss berauschender Mittel erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen. Zudem waren die an dem sichergestellten Fahrzeug angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet.

Der 37-Jährige sieht sich nun nicht nur mit den aktuellen angezeigten Vorwürfen konfrontiert. Da er wegen einer anderen Straftat noch eine Haftstraße zu verbüßen hat, wurde er am Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (ds)

