POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.08.2019

Öhringen: Tatverdächtiger nach Messerstecherei in Haft

Nachdem am Donnerstag der vergangenen Woche in der Öhringer Poststraße ein 21 Jahre alter Syrer niedergestochen und verletzt wurde, leitete die Polizei mit starken Kräften eine Großfahndung ein und konnte schon drei Stunden nach der Tat einen Tatverdächtigen festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat gegen den 33 Jahre alten Albaner einen Haftbefehl beantragt, den ein Haftrichter bei der Vorführung erließ. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stach der Beschuldigte deshalb auf das ihm bis dahin unbekannte Opfer ein, da er sich durch diesen verfolgt glaubte. Es gibt Hinweise darauf, dass der Beschuldigte psychische Probleme hat. Er wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert.

