Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vorläufige Festnahme nach versuchtem Diebstahl

Mönchengladbach (ots)

Nach einem versuchten besonders schweren Diebstahl ist am Montag, 9. März, ein 19-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden.

Tatort war am Montag gegen 16 Uhr ein Einfamilienhaus im Stadtteil Westend an der Luisenstraße. Ein 60-jähriger Bewohner des Hauses hatte eine männliche Person, die vermutlich zuvor über den Gartenzaun geklettert war, auf der Terrasse wahrgenommen. Er beobachtete, wie diese Person sich umschaute und eine Packung Zigaretten sowie ein Feuerzeug, die auf dem Terrassentisch gelegen hatten, in seine Jackentasche steckte. Der Bewohner öffnete die Terrassentür und stellte den Unbekannten zur Rede. Da dieser nicht reagierte, zog er ihn ins Wohnzimmer. Als der Bewohner zum Telefon griff, um die Polizei zu verständigen, versuchte der Täter zu flüchten. Dies wollte der Bewohner verhindern. Bei einem Gerangel wurde der 60-Jährige leicht verletzt. Der Unbekannte suchte letztlich ohne Beute das Weite.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung entdeckten Polizisten einen Mann, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Der Verdächtige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er am Dienstag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mangels Haftgründen entlassen. Die Ermittlungen der Polizei in diesem Fall laufen aber weiter. Dabei geht es um den versuchten besonders schweren Diebstahl, aber auch um Hausfriedensbruch und Körperverletzung. (ds)

