Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw oder Lkw prallt gegen Verkehrszeichen: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Ein Kraftfahrzeug ist am Montag, 9. März, gegen 20 Uhr in Rheydt an der Kreuzung Bachstraße / Wilhelm-Schiffer-Straße gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Dieses Schild stand dort an einer Querungshilfe für Fußgänger und Fahrradfahrer, um die vorgeschriebene Vorbeifahrt zu regeln.

Nicht nur das Verkehrszeichen wurde beschädigt, auch die gepflasterte Querungshilfe wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Der Verursacher, sprich der Fahrer eines Pkw oder Lkw, setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

