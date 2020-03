Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte Täter machen sich an Fahrzeugen zu schaffen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben sich an den vergangenen Tagen an mehreren Kraftfahrzeugen zu schaffen gemacht, die an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet geparkt standen.

Aus einem Firmenwagen sind am Montag, 9. März, zwischen 7 und 8 Uhr in Eicken an der Schwogenstraße mehrere Werkzeuge entwendet worden.

Die Steuereinheit eines Navigationsgerätes erbeutete am Donnerstag, 5. März, zwischen 20 und 22 Uhr ein Täter, der in Giesenkirchen an der Sporthalle am Asternweg die Beifahrerscheibe eines Pkw eingeschlagen hatte.

Gleich drei Fahrzeuge haben unbekannte Täter am Donnerstag, 5. März, zwischen 0 und 7.30 Uhr in Windberg am Schürenweg beschädigt. In zwei Fällen wurde das Beifahrerfenster eingeschlagen, entwendet wurde aus diesen Wagen aber nichts. An einem dritten Auto blieb es bei dem Versuch, eine Scheibe einzuschlagen.

Ein paar Euro Münzgeld ließ ein Täter mitgehen, der im Zeitraum zwischen Freitag, 6. März, 17.10 Uhr, und Montag, 9. März, 5.45 Uhr, in Odenkirchen am Selma-Horn-Weg einen Pkw durchwühlte. Schäden am Fahrzeug konnte der Besitzer nicht feststellen.

Ein paar Zigaretten waren die Beute bei einer Straftat, die am zwischen Montag, 9. März, 18 Uhr, und Dienstag, 10. März, 7 Uhr, im Stadtteil Schmölderpark auf einem Parkplatz an der Mittelstraße begangen wurde. An dem Pkw war die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen worden.

Für all diese Fälle gilt: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte diese der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

