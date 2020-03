Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub in Hotel: Täter mit Messer bewaffnet

Mönchengladbach (ots)

Wegen eines Raubdeliktes in einem Hotel in Eicken an der Hindenburgstraße ist am Sonntag, 8. März, die Polizei Mönchengladbach alarmiert worden.

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hatte kurz nach 22 Uhr den Empfangsbereich des Hotels betreten. Dort traf er auf eine Angestellte. Aus einer Kasse raubte der Unbekannte Bargeld. Danach flüchtete er über die Hindenburgstraße in Richtung Hauptbahnhof.

Die Täterbeschreibung: zirka 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, helle Hautfarbe, dunkle Stimme, hochdeutsch sprechend; bekleidet unter anderem mit dunkler Sturmhaube und dunklem Kapuzenpullover.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

