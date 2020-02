Polizei Düren

POL-DN: Falschgeld im Umlauf

Düren (ots)

Bei einer Karnevalsveranstaltung in Düren bezahlte ein Mann mit Falschgeld.

Einer Bedienung fiel der Schwindel auf. Sie informierte den Sicherheitsdienst, der den Mann in ein Büro bat. Dort traf auch wenig später die hinzugerufene Polizei ein. Der Mann, ein 28-Jähriger aus Niederzier, räumte ein, mit besagtem 50-Euro-Schein bezahlt zu haben. Jedoch sei ihm nicht bewusst gewesen, dass es sich dabei um Falschgeld handelte. Bei seinem Bargeld, das er noch mit sich führte, befand sich ein weiterer falscher Fünfziger. Insgesamt wurden im Kassenbestand weitere falsche Geldscheine gefunden. Die Ermittlungen, wer diese in Umlauf brachte und woher der 28-Jährige die Scheine hatte, dauern an.

Die Polizei rät: Insbesondere bei derartigen Großveranstaltungen ist das Risiko, an einen gefälschten Geldschein zu geraten, größer. Achten Sie daher besonders auf die Echtheit der Scheine.

