Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizisten stoppen Randalierer mit Hilfe der Diensthunde

Mönchengladbach (ots)

Fünf Polizeibeamte und zwei Diensthunde waren in der Nacht zum Freitag, 13. März, im Mönchengladbacher Stadtteil Schmölderpark im Einsatz, um einen Randalierer zu stoppen.

Der 26 Jahre alte Mann hatte am Donnerstag, 12. März, in den Abendstunden in einem Haus an der Eibenstraße mit einem Baseballschläger gegen Türen geschlagen. Die Polizei wurde gegen 23.20 Uhr alarmiert. Der mit einem Messer bewaffnete Mann bedrohte einen Diensthundeführer. Daraufhin wurde der Einsatz des Hundes angedroht und auch umgesetzt. Der Randalierer wurde durch einen Biss des Hundes leicht am Arm verletzt und konnte schließlich von den Beamten fixiert werden.

Nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus kam der Mann ins Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell