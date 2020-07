Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Anhänger entwendet

Bocholt (ots)

Einen Kfz-Anhänger haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt-Mussum gestohlen. Ihre Beute entwendeten die Täter von einem Firmengelände am Vennweg. Um darauf zu gelangen, hatten sie einen Zaun beschädigt. Bei dem Anhänger mit BOR-Kennzeichen handelt es sich um ein einachsiges Modell vom Typ GL 75 des Herstellers Auwärter. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

