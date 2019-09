Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrerin verliert Kontrolle

Finnentrop (ots)

Auf der K 29 im Ortsteil Faulebutter kam am Montag eine Kradfahrerin zu Fall. Die 52-Jährige aus Holland verlor auf regennasser Fahrbahn in einer 180 Grad - Kurve das Gleichgewicht und stürzte in einen Grünstreifen am Fahrbahnrand. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Das leicht beschädigte Motorrad lud ein Abschleppunternehmen auf. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

