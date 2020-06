Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Niederkrüchten: Nachtragsmeldung: Unfall auf dem Rastplatz und Beschlagnahme nicht geringer Mengen Drogen

Viersen/Niederkrüchten: (ots)

Am Mittwoch hatten wir in unserer Meldung 518 gemeinsam mit der Polizei Düsseldorf über das spektakuläre Ende einer Verfolgungsfahrt und die Festnahme eines 20-jährigen berichtet, der als Beifahrer in dem Unfallfahrzeug saß, in dem später nicht geringe Mengen Amphetamine sichergestellt wurden. Der 20-Jährige aus Niederkrüchten wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter in Mönchengladbach vorgeführt, der einen Haftbefehl verkündete.

Die Ermittlungen der Polizei und die gute Kombinations- und Beobachtungsgabe der eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Düsseldorf führten noch am gestrigen Tag zur Identifizierung des Fahrers. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen einschlägig polizeibekannten Deutschen aus Mönchengladbach. Auch gegen diesen Mann wurde ein Haftbefehl ausgestellt, er befindet sich aktuell noch auf der Flucht. Die Fahndung dauert an. Beiden Männern wird unter anderem der Einfuhrschmuggel von nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln aus den Niederlanden nach Deutschland vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an/ah (523)

