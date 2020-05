Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Wartehäuschen Busbahnhof

Kusel (ots)

Vandalen haben am Freitagmorgen, 08. Mai 2020 in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 07:45 Uhr, die Glasscheibe einer Wartehalle am Bussteig 1 (Linie 270) am Busbahnhof in Kusel zerstört. Hinweise auf den oder die Verursacher liegen nicht vor. Sollte hier jemand eine sachdienliche Beobachtung gemacht haben, so bittet die Polizei Kusel um Mitteilung unter 06381 9190 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell