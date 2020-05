Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dreiste Diebe entwenden Sandsteine von Wingert-Hütte

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Dreiste Diebe waren in der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen zwischen Obermoschel und Hallgarten am Werk. Sie entwendeten an einer abseits der Landesstraße 379 stehenden, gemauerten Wingert-Hütte insgesamt 12 Sandsteine, mit denen die Tür und die Fenster eingefasst waren. Da die Einfassungen eingemauert waren, mussten sie zuvor mit sicherlich großem Aufwand entfernt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund eintausend Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung des Diebstahls werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

