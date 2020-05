Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Deutlich schneller als erlaubt !

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ramstein-Miesenbach (ots)

Die Polizei Landstuhl zog am Mittwochmorgen ein Kleinkraftrad aus dem Verkehr. Die Beamten kontrollierten in Ramstein einen 46jährigen aus dem Landkreis Kusel, der mit seinem Roller unterwegs war. Im Rahmen der Überprüfungen wurden augenscheinlich technische Veränderungen an dem Fahrzeug festgestellt. Der Fahrzeugführer gab auch zu, das Fahrzeug manipuliert zu haben. Letztendlich wurde auf einem Rollenprüfstand ermittelt, dass mit Gefährt eine Spitzengeschwindigkeit von mehr als 100 km/h erreicht werden konnte. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Roller wurde sichergestellt./pilan RoBi

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landstuhl



Telefon: 06371 9229-203

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell