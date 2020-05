Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fast wie in alten Zeiten

Wolfstein (ots)

Am Dienstagabend zogen fünf Schafe durch die Straße Am Schwimmbad. Wenn ein Schäfer dabei gewesen wäre, hätte man sich in alte Zeiten versetzt fühlen können. So aber bemühten sich einige Zeugen und die Polizei den Tierhalter ausfindig zu machen. Dieser traf dann glücklicherweise von alleine ein und kümmerte sich um die Tiere. |pilek-AH

