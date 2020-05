Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verletzter Radfahrer

Kusel (ots)

Am Dienstag gegen 11:30 Uhr bog ein Pkw-Fahrer von der Kreuzwiesenstraße in die Hollerstraße ein und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer, welcher von rechts aus der Hollerstraße kam. Es kam zu keinem Zusammenstoß allerdings erschrak der 76-jährige nach eigenen Angaben so sehr, dass er beim Bremsen mit dem Fahrrad stürzte, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde mit dem Rettungsdienst vorsorglich ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. |pikus

