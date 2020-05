Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Steinbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagmittag wurde im Wolf-Eltz-Ring der am Straßenrand geparkte Transporter einer Postzustellerin von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Während der Postzustellung im Wolfspfad hörte sie einen Knall und stellte bei der Rückkehr an ihr Fahrzeug fest, dass der rechte Außenspiegel abgerissen war. Der Verursacher hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

