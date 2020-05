Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in das Sportheim an Hexennacht

Sand (ots)

Unbekannte Täter suchen in der Hexennacht das Sportheim des SV Sand auf.

Das Sportheim ist an den Fenstern mittels Eisengittern gesichert. Nach Entfernung eines Gitters gelangten der/die Täter in den Innenbereich und entwendeten Werkzeuge wie Hand- und Deckenschleifer etc. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach einem weißen Kastenwagen mit ausländischem Kennzeichen, welcher die Bruchstraße in den späten Abendstunden auf den 01.05.2020 mehrfach auffällig befahren haben soll. Die Bruchstraße führt zu einem Feldwirtschaftsweg über den man zum Sportgelände des SV Sand gelangen kann.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere hinsichtlich des verdächtigen Kastenwagens, bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) oder an die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de). |pikus

