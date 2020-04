Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Iffezheim

Iffezheim (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Binnengrenze zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei heute am Grenzübergang in Iffezheim einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen den 40-jährigen moldauischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen der Fälschung von Zahlungskarten. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 10-tägige Haftstrafe abwenden.

