POL-PDKL: A62/Kusel, Reichlich Sprit abgezapft

Kusel (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag aus dem Kraftstofftank eines Sattelzuges rund 350 Liter Diesel gestohlen. Der Fahrer hatte auf dem Parkplatz "Potzberg" an der A62 zwischen den Ausfahrten Glan-Münchweiler und Kusel seine Nachtruhe verbracht. Vor der Weiterfahrt am frühen Morgen bemerkte er den Diebstahl. Durch das gewaltsame Öffnen des mit einem Sicherungssystem ausgestatteten Tankbehälters entstand ein Gesamtschaden von 600 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631-35340 mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|past

