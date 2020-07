Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Kfz-Werkstatt

Vreden (ots)

Diebe sind in die Firmenhalle eines Kfz-Betriebes in Vreden eingebrochen. Eine Seitentür des nahezu fertiggestellten Firmengebäudes am Konrad-Zuse-Ring hebelten die Unbekannten in der Zeit von Samstag, 19.00 Uhr, bis Montag, 19.00 Uhr, auf. Sie erbeuteten eine Rüttelplatte, einen Pressluftstampfer und weitere Werkzeuge. Die Schadenshöhe ließ sich zunächst nicht beziffern. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

